Власти ФРГ отпустили предполагаемого сообщника "берлинского террориста"

Генеральная прокуратура Германии отпустила на свободу предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего теракт в Берлине. Об этом в четверг сообщила официальный представитель ведомства. Власти ФРГ не смогли доказать вину задержанного и не стали выдавать ордер на арест.

40-летний гражданин Туниса был задержан после того, как полиция обнаружила его номер в мобильном телефоне Аниса Амри. У правоохранительных органов были подозрения, что задержанный мог быть вовлечён в подготовку теракта.

19 декабря грузовик, за рулем которого, как предполагается, сидел связанный с исламистами беженец из Туниса, въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, 48 – получили ранения. У грузовика сработала автоматическая тормозная система, что помогло избежать большего числа жертв.

Главный подозреваемый – беженец из Туниса Анис Амри – скрылся с места преступления и был застрелен полицейскими в Милане спустя несколько дней после теракта. В настоящее время германские правоохранительные органы ищут сторонников нападавшего.

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