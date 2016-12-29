Путин подписал закон о применении силы к заключенным

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие против заключенных в тюрьмах и следственных изоляторах.

Согласно закону, такие меры допускаются в случае возникновения опасности для здоровья и жизни сотрудников ФСИН.

Законопроект был внесён в Госдуму в мае 2015 года и сразу подвергся критике со стороны правозащитников. В прессе его назвали "законом садистов".

Поправки в него депутаты приняли в декабре 2016 года - через месяц после того, как было обнародовано письмо заключённого оппозиционного активиста Ильдара Дадина о пытках в сегежской колонии №7. Из законопроекта прежде всего было исключено право сотрудников ФСИН применять физическую силу, оружие и спецсредства за нарушение режима содержания, а также стрелять по большому скоплению людей, если могут пострадать случайные лица

Госдума приняла законопроект 21 декабря 2016 года.

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