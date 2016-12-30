Суд постановил вернуть Игорю Трунову адвокатский статус

Лефортовский суд Москвы предписал вернуть адвокатский статус юристу Игорю Трунову, заявившему о коррупции в российской адвокатуре. После заседания Трунов заявил, что будет требовать возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, передает РАПСИ. Кто именно должен стать ответчиком по этому делу, в сообщении не указано.

13 июля квалификационная комиссия Адвокатской палаты Московской области лишила Игоря Трунова статуса адвоката. В комиссии сочли, что заявления юриста о коррупции в российской адвокатуре нанесли ущерб профессии. 21 сентября Совет палаты утвердил это постановление.

Трунов обжаловал решение Адвокатской палаты и заявил, что оно связано с его общественной деятельностью. В феврале 2016 года на одной из пресс-конференций он сообщил о коррупции в адвокатуре России, а также о незаконном избрании президентов большинства адвокатских палат на четырехлетний срок, несмотря на то что закон предусматривает смену руководителей раз в два года.

Игорь Трунов – один из самых известных российских адвокатов. Он, в частности, представлял интересы потерпевших по делам о теракте на мюзикле "Норд-Ост", взрыве в аэропорту Домодедово, а также крушении российского самолета на Синайском полуострове.

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