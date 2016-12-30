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МИД России предложило выслать из страны 35 американских дипломатов

Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

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Министерство иностранных дел России предложило президенту Владимиру Путину выслать из страны 35 американских дипломатов в ответ аналогичные действия США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он предложил выслать 31 сотрудника американского посольства США в Москве и четырех дипломатов из генерального консульства в Санкт-Петербурге. Имена и должности Лавров не уточнил.

МИД также направил президенту предложение запретить американским дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Накануне США объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. В тот же день Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских граждан, предприятий и ведомств из-за хакерских атак.

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