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Экономика

"У кого-то будет попкорн, а у кого-то памперсы"

Степан Демура

Степан Демура

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“Систему управления я называю ДГА дураки, глупцы, абсурд. Дураки дают приказы, глупцы их выполняют, на выходе получаем абсурд, полный абсурд", – объясняет Степан Демура. В конце 2015 года финансовый аналитик говорил в эфире Радио Свобода о том, что ситуация в российской экономике будет складываться "все хуже, хуже и хуже". Хотя по базовому сценарию долгосрочного прогноза Минэкономразвития до 2034 г. Россию ожидают 20 лет стагнации, в конце 2016 года Владимир Путин стал утверждать, что стагнация заканчивается, а в ряде секторов и отраслей экономики наметились позитивные тенденции. Укрепление рубля и рост цен на нефть, казалось бы, подкрепляют его слова. Однако Степан Демура уверен, что все это несущественно, а спад, начавшийся в 2012 году, будет продолжаться.

В последней в 2016 году программе “Итоги недели” Степан Демура дает новый прогноз.

– Когда мы с вами разговаривали год назад, вы предсказывали, что холодильники обывателей опустеют. Этот прогноз можно назвать сбывшимся. Согласно опросу "Левада-центра", из событий уходящего года россияне запомнили прежде всего рост цен и обесценивание денег. Скажете им что-нибудь утешительное или дальше будет только хуже?

Всё будет только хуже и быстрее

– Нет, ничего не скажу. Дальше будет хуже, потому что экономика продолжает сжиматься, коллапсировать. Наш доблестный ЦБ и доблестный Минфин только ускоряют этот процесс. Всё очень просто: там нет экономистов, там сидят бухгалтеры. Им нужно затыкать дыру в бюджете сегодня, что они и делают – поднимают налоги и сокращают расходы. Поскольку государство у нас основной инвестор в экономику с большой маржой, то сокращение инвестиций в экономику и повышение налогов приводит к тому, что деловая активность сокращается еще быстрее. Соответственно, быстрее сокращается налогооблагаемая база, поступления в бюджет сокращаются еще быстрее, получается эффект снежного кома. То есть все будет только хуже и быстрее.

– Путин говорил на последней пресс-конференции, что спад ВВП составил всего 3,7%, инфляция рекордно низкая. Минэкономразвития говорит, что потребительская инфляция будет ниже, чем в официальном прогнозе, – из-за укрепления рубля и низкого потребительского спроса. То есть они чувствуют себя вполне уверенно.

Доктор холодильник свою победу начнет одерживать, и рано или поздно люди начнут задаваться вопросами: я работаю, хочу работать, работы нет, денег нет, почему?

– Пусть чувствуют! Сразу возникает два вопроса: что значит потребительская инфляция и для какой корзины она рассчитывается? Потому что в России очень заметен, особенно в методологии Росстата, эффект инфляции для бедных и инфляции для богатых. Скажем, если у вас доход 25–30 тысяч рублей в месяц, что сейчас считается очень высоким доходом для подавляющего числа россиян, то у вас инфляция будет процентов 15, а если у вас доход 150–200 тысяч, то инфляция будет 3-4%. Что они имеют в виду? Во-вторых, наверное, товарищ Путин и его экономические советники, или кто ему подготовил эти цифры, не в курсе того, что происходит с Росстатом. Росстат сейчас полностью пересматривает все данные и по инфляции, и по ВВП за последние несколько лет. Росстат сейчас даже ВВП опубликовать не может: нельзя сказать, что ВВП за ноябрь этого года изменился так-то и так-то по отношению к ноябрю 2015 года. Поэтому мне трудно сказать, откуда они берут эти данные. Наверное, какая-то секретная лаборатория их готовит или мозговой центр.

– Вы говорили о том, что богатые это не так ощущают, и действительно: продажа автомобилей "Бентли" в России выросла в этом году в полтора раза.

Все сейчас стали брать взятки как в последний раз

– Это расслоение доходов. Все же сейчас стали брать как в последний раз. Проценты отката с любого государственного контракта выросли в разы. Посмотрите на громкие антикоррупционные дела, когда у простого полковника МВД 9 миллиардов рублей, берут любого губернатора, он дома хранит от миллиарда до 5 миллиардов рублей, плюс коллекция дорогих часов и тому подобное. Соответственно, остальные чиновники тоже не бедствуют. Гуляют как последний раз, поскольку за границу им теперь тяжело увозить, могут просто отобрать, тратят внутри.

Игорь Сечин и Алексей Улюкаев

Игорь Сечин и Алексей Улюкаев

– "Ведомости" вышли с заголовком "Загадка года: бывший министр экономразвития Алексей Улюкаев". Для вас его история тоже загадка?

У него была, судя по всему, самая слабая "крыша"

Да нет, не загадка. Что в этом загадочного? Судя по всему, товарищ решил потребовать бонус или, скажем так, потребовать деньги у святого святых. На него накатилось много дел, поскольку он поднимал брови и задавал вопросы по поводу того, как "Роснефть" и ЦБ устраивают выпуск облигаций "Роснефти" и тому подобное. Получается, что он тормозил приобретение "Роснефтью" "Башнефти", поскольку сама компания "Роснефть" находится в очень плачевном состоянии с точки зрения финансов, у них сейчас практически нулевой денежный поток, на них висят миллиарды валютного долга, а иногда любое промедление правительства смерти подобно. Любые вопросы в отношении размещения облигаций "Роснефти" и как в этом участвует ЦБ, как печатный станок финансирует "Роснефть", они могут вызывать непредсказуемую реакцию у руководства "Роснефти", что, судя по тем материалам, которые есть в открытых источниках, и произошло. Заодно дали сигнал всем остальным чиновникам: ребята, вы тут кормитесь, беспредельничаете, и вашему беспределу есть предел. Вот и все, ничего загадочного в этом нет. У него была, судя по всему, самая слабая "крыша", или вообще человек без "крыши" был, представлял непонятно чьи интересы и непонятно как там оказался в свое время. Выбрали самое слабое звено.

– А "Ведомости" пишут, что Путин ему безгранично доверял.

Я вам скажу словами профессора Преображенского: не читайте советских газет. "Ведомости", "Коммерсант" это просто советские газеты, российская желтая пресса. На мой взгляд, разумеется.

– Если бы у вас была возможность задать вопрос Путину приватно и в расчете на абсолютно честный ответ, о чем бы вы его спросили?

– У меня к нему нет вопросов, мне и так все понятно.

– Сорос предрекал банкротство России в 2017 году, когда настанет срок выплаты значительной части иностранных займов. Согласитесь с таким прогнозом?

Нет. Может быть, Сорос хочет сыграть против рубля, я не знаю. Давайте посмотрим, сколько осталось, сколько нужно выплатить, и примерно прикинем, сколько нужно денег на импорт. Сальдо платежного баланса пока практически нулевое, не отрицательное, поэтому в следующем году никакого банкротства по валютным долгам не будет, пока не потратят все подушки безопасности. А в 2018 году такая ситуация возможна. 2017 год, я думаю, пройдет без особых потрясений, не будет громких банкротств. А вот в 2018-м да.

– Вы говорили на одной из лекций, что резервов не останется уже к середине 2017 года.

Я говорил, что к концу 2017 года не останется валютных резервов у правительства. Резервный фонд фактически обнулили, еще остался Фонд национального благосостояния. Но если смотреть на скорость обнуления первого фонда, то получается, что к концу 2017 года валюты не будет и ЦБ придется включать печатный станок, им придется уже в открытую нарушать закон о Центральном банке РФ. Сейчас они это делают более-менее закрыто, кулуарно, а там это придется делать в открытую.

– Есть еще такой фактор, как международные санкции против России, они сейчас продлеваются в Европе, а администрация Обамы напоследок принимает новые. Можно ли назвать их эффективными, всерьез ли они повлияли на экономику и на умонастроения в Кремле?

Санкции и падение цен на нефть не есть причина коллапса российской экономики

Над ними постоянно смеялись силиконовые "Искандеры" Рогозина. Но на самом деле санкции совсем не смешные, Россию просто отрезали от внешнего рынка капитала и трансфера технологий. Поэтому санкции серьезные, они действительно оказывают свое влияние. Но надо понимать, что санкции и падение цен на нефть не есть причина коллапса российской экономики. Коллапс российской экономики начался в конце 2012 года, и это внутренние структурные причины, а не внешние. Санкции и падение цен на нефть просто немножко ускорили данный процесс. А так да, они действенные это видно по всему.

– Внутренние причины, я вас процитирую, это то, что в России нет экономики – это экономика бензоколонки, и бензоколонка постепенно разоряется.

Да, это практически экономика сырьевой колонии.

– Когда живешь за границей и иногда приезжаешь в Москву или Петербург, не замечаешь признаков кризиса: рестораны полны, магазины полны...

Километров 50 нужно отъехать от Москвы. Сходите, например, на строительные рынки в Подмосковье, и всё увидите сами. Москва просто сидит на финансовых потоках всей страны. Первыми эти финансовые потоки иссякают в региональных центрах, а уже потом волна доходит до столицы. Достаточно посмотреть на рынок аренды жилья в Москве. Сейчас там, если не ошибаюсь, предложение к спросу 4 к 1. Неслыханная вещь. Рынок офисных помещений то же самое.

– Все вас спрашивают, что будет с ценой на нефть и что будет с рублем, и я тоже задам этот вопрос.

У рубля дна нет

Я просто повторю то, что я давно говорил, что у рубля дна нет. Еще весной этого года, когда у нас был очередной кризис, была острая нехватка памперсов, цели были озвучены 65, 61, 62, а дальше 56-57, но вот 65 сделали, 61–62 тоже с грехом пополам еле-еле взяли. В принципе последняя цель у него стоит 56–57. У РТС было то же самое: было сказано, что будет две цели "вставания с коленов", как я говорю, 1050, 1100, 1150–1200, ну вот дошли, еле-еле доползли. Поэтому где-то здесь и по уровням, и по времени может быть, квартал, следует ожидать существенного разворота, как, впрочем, и по мировым рынкам. Мы заканчиваем сейчас, судя по всему, третью волну суперцикла, и S&P отправится прошибать низы 2009 года. Поэтому в России, и за рубежом в 2017 году может стать очень и очень радостно. Как говорится, у кого-то будет попкорн, у кого-то будут памперсы.

– Несмотря на это, нет ни малейшего ощущения, что народ недоволен и зреют гроздья гнева.

Не думаю, что политическому строю в России что-то угрожает снизу

Да нет, Доктор Холодильник свою победу начнет одерживать, и рано или поздно люди начнут задаваться вопросами: я работаю, хочу работать, работы нет, денег нет, почему? Тут уже мало кого интересует сакральность Херсонеса, Пальмиры, Алеппо и тому подобное. Процесс длительный, значительную лепту сюда внесли так называемая элита, интеллигенция россиянская и зомбоящик. Процесс идет, но я не думаю, что политическому строю в России что-то угрожает снизу, потому что за последние 300 лет рабский менталитет населению был вбит с молоком матери. А сверху тоже: все, кто чего-то стоит, уезжают из страны. Поэтому в принципе этот режим, если вы имеете в виду политические волнения, может существовать очень долго, потому что оппозиции никакой нет, а есть кремлевские шестерки, которые сейчас разыгрывают оппозицию. Такие режимы, как показывает исторический опыт, падают только по двум причинам. Первая причина это внутренний переворот, который вполне возможен. И вторая причина это резкое сокращение кормовой базы. Резкое сокращение кормовой базы сейчас происходит благодаря многим факторам, а что касается внутреннего переворота, это не от нас зависит. Решается вопрос даже не в Кремле, а в Вашингтоне.

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