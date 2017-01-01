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Археология

Танец черных лебедей. Эфир в 20:05

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Чего ждать от 2017 года?

2016-й был годом тревожных событий, неожиданных поворотов в мировой политике: от «Брекзита» до избрания Дональда Трампа, от попытки переворота в Турции до терактов в Ницце и Берлине. Аналитик Нассим Талеб назвал такие события «черными лебедями», и их число с каждым годом растет, мир становится все более непредсказуемым. Что ждет нас в 2017-м, в год столетия русской революции? Итоги прошлого года и прогнозы на новый обсуждают журналист Борис Грозовский и политолог Екатерина Шульман. Эфир в 20:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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