Центр "Сова" внесен в реестр НКО - "иноагентов"

"Информационно-аналитический центр "Сова" включён в реестр НКО - "иностранных агентов".

Как говорится на сайте Минюста России, решение принято по результатам внеплановой проверки документов организации.



Руководитель центра "Сова" Александр Верховский рассказал, что НКО обвинили в получении иностранных средств и публичных оценках деятельности государственных органов, что было приравнено к участию в политической деятельности. Верховский сообщил, что центр письменно выразил несогласие с результатами проверки и будет обжаловать в суде решение считать его "иноагентом".

Центр "Сова" изучает проблемы национализма и ксенофобии, политического радикализма, взаимоотношений религии и общества, а также правозащитную тематику.

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