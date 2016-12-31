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Трамп похвалил Путина за отказ от ответного дипломатического демарша

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Избранный президент США Дональд Трамп похвалил решение главы России Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку их российских коллег.

Трамп назвал "отличным ходом" отсрочку принятия Москвой ответного демарша о написал в Твиттере, что всегда считал Путина "очень умным человеком".

Ранее в пятницу, несмотря на предложение МИД России выслать 35 американских дипломатов, российский президент заявил, что на этот раз не сделает немедленный ответный шаг, как это принято в дипломатической практике.

29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях против России, в том числе о высылке 35 её дипломатов. США считают, что именно российские власти стоят за хакерскими атаками на американские институты в период президентской кампании.

Москва отвергает эти обвинения.

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