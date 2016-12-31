Нерегулярные люди

Траоре, герой нашего фильма – футболист из Кот д'Ивуар, бежавший от столкновений на религиозной почве, ехал в Россию, мечтая играть за "Динамо". Его мечты не сбылись: пришлось даже просить денег в метро на еду и спать в мусорном ящике. А потом работать на стройке. Его судьба, впрочем, сложилась удачно, благодаря двум встречам – с Даниилом Кашницким, главой инициативной группы "Африканцы в Москве", и Дианой, студенткой РУДН. Случай Траоре – результат исключительного везения: но так повезло совсем не всем "московским" африканцам.