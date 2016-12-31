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Новости

Суд арестовал четверых напавших на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Росгвардия

Росгвардия

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Суд в субботу до 28 февраля арестовал четверых участников нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве.

По данным следствия, все они признали свою вину.

Дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и хищении оружия.

Вечером 29 декабря на территории Новой Москвы при проверке документов несколько мужчин обстреляли наряд вневедомственной охраны Росгвардии и захватили оружие. Один сотрудник погиб, еще один получил ранения. Были задержаны восемь подозреваемых.

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