Суд арестовал четверых напавших на бойцов Росгвардии в Новой Москве

Суд в субботу до 28 февраля арестовал четверых участников нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве.

По данным следствия, все они признали свою вину.

Дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и хищении оружия.

Вечером 29 декабря на территории Новой Москвы при проверке документов несколько мужчин обстреляли наряд вневедомственной охраны Росгвардии и захватили оружие. Один сотрудник погиб, еще один получил ранения. Были задержаны восемь подозреваемых.

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