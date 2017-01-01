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Новости

В Стамбуле в новогоднюю ночь жертвами взрыва стали десятки человек

Спасатели и медики на месте взрыва в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года

Спасатели и медики на месте взрыва в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года

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В Стамбуле 39 человек убиты, около 70 ранены в новогоднюю ночь - неизвестный нападавший открыл стрельбу из автоматического оружия. По данным главы МВД Турции среди жертв - 16 иностранцев. Их гражданство уточняется.

Преступник застрелил полицейского и еще одного человека перед входом в клуб, а войдя в него, открыл беспорядочный огонь по собравшимся. Глава МВД позднее уточнил, что ему удалось скрыться.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле, он находится в историческом районе Ортакёй. Во время нападения в клубе находилось более пятисот человек.

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