При взрыве на площади в пригороде Багдада погибли десятки человек

Не менее восемнадцати человек погибли в результате взрыва на городской площади в пригороде Багдада, передает агентство Associated Press.

AFP, в свою очередь, сообщает со ссылкой на руководство городской полиции, что число погибших превысило тридцать человек, а ранено не менее шестидесяти. В момент взрыва на площади, где он произошел, находилось много вольнонаемных рабочих, уточняют в полиции.

Сообщается также, что взрывное устройство, заложенное в грузовик, привел в действие террорист-смертник.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка.

В минувшую субботу два взрыва на рынке в Багдаде унесли не менее 27 жизней. На следующий день двое смертников на контрольно-пропускной пункт в Наджафе – тогда погибли восемь человек.