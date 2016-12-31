Ответственность за серию взрывов в Багдаде взяла на себя "ИГ"

Ответственность за взрывы в Багдаде взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" - "ИГ". Исламисты заявили, что главной их целью были мусульмане-шииты, которых они считают вероотступниками.

В субботу в столице Ирака 29 человек погибли, десятки были ранены в результате трёх взрывов: две бомбы привёл в действие смертник на многолюдном рынке в районе Синак, третий взрыв произошёл в восточной части Багдада.

С 17 октября иракские правительственные силы при участии курдских сил самообороны и при поддержке авиации коалиции во главе с США ведут ожесточённые бои за Мосул на севере страны. Этот город - последний оплот боевиков "ИГ", уже потерявших контроль над большей частью захваченных ими в 2014 году территорий на севере и западе Ирака.

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