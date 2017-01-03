В Стамбуле задержали турецкого дизайнера, критиковавшего власть

В аэропорту Стамбула задержан турецкий дизайнер Барбароса Шансал, выступивший против действующей власти, передает CNN Turk.

Сообщается, что несколькими днями ранее Шансал опубликовал в YouTube видеоролик, в котором обвинил турецкие власти в массовых задержаниях, а также в коррупции. По данным Hurriyet, после этого мужчину экстрадировали в Турцию. В аэропорту Шансала ждала большая группа людей, которые попытались на него напасть перед тем, как вмешалась полиция.

Массовые задержания начались в Турции после того, как в ночь на 16 июля в Турции была предпринята попытка вооруженного переворота. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской Конвенции в защиту прав человека.

Первый судебный процесс над предполагаемыми участниками попытки государственного переворота начался в конце декабря.