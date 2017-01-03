Подтверждена гибель россиянки при теракте в Стамбуле

В результате нападения на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь погибла 28-летняя россиянка Нурана Гасанова, сообщили накануне в дипломатическом представительстве России в Турции. "Интерфакс" передает, что тело погибшей опознали родственники, прибывшие в Стамбул.

Ранее о том, что среди погибших может быть гражданка России, сообщило генеральное консульство.

Ответственность за атаку на ночной клуб в Стамбуле взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Турецкая полиция сообщила о задержании восьми подозреваемых.

Нападение на популярный клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия в помещении, где находилось несколько сотен посетителей. 39 человек были убиты, около семидесяти получили ранения.