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Новости

Ответственность за стрельбу в Стамбуле взяла на себя "ИГ"

Полиция на месте, где произошло нападение

Полиция на месте, где произошло нападение

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Ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", сообщает The Wall Street Journal.

Нападавшего все еще разыскивает полиция. По данным ряда СМИ, в атаке принимали участие несколько человек.

В ночь на первое января неизвестный открыл стрельбу в популярном ночном клубе Reina, где в тот момент находились несколько сотен посетителей. По последним данным, погибли 39 человек, еще около семидесяти получили ранения. Среди пострадавших много иностранцев.

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