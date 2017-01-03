Дональд Трамп не откажется от санкций в отношении КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не откажется от санкций против Северной Кореи, принимая во внимание угрозу, которую представляет собой её ядерная программа.

1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна "близка к созданию" межконтинентальной баллистической ракеты и скоро состоятся её первые испытания. Трамп, в свою очередь, написал в Твиттере, что этого не будет.

МИД Южной Кореи отметил, что впервые с момента избрания на пост президента США 8 ноября 2016 года Трамп упомянул о ядерной программе КНДР.

В ноябре 2016 года Совет Безопасности ООН ввёл новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на её очередное ядерное испытание.

Санкции против КНДР вводились уже 5 раз с 2006 года, когда безрезультатно завершились трёхлетние шестисторонние переговоры о сворачивании ядерной программы Пхеньяна в обмен на продовольственную и энергетическую гуманитарную помощь.

