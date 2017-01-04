Агентство по страхованию вкладов хочет взыскать долг с Марин Ле Пен

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в суд с требованием взыскать долг по кредиту, который Первый чешско-российский банк (ПЧРБ) выдал партии Марин Ле Пен "Национальный фронт". Как сообщили в АСВ агентству RNS, "до даты отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций права требования по кредитному договору французской партии "Национальный фронт" уступлены банком третьему лицу". Страховщики эту сделку оспаривают.

ПРЧБ выдал партии "Национальный фронт" кредит в 9 миллионов евро в конце ноября 2014 года. По заявлению казначея политической организации Валлерана Сен-Жюста, правые искали источник финансирования, однако получали отказы от банков Европы. Займ послужил причиной обвинений Марин Ле Пен в зависимости от России, которые политик отвергала.

Лицензия Первого чешско-российского банка была отозвана 1 июля 2016 года. До этого момента ПЧРБ занимал 126-е место в банковской системе России.

Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции на предстоящих выборах. Ранее во вторник она заявила, что считает законной аннексию Россией Крыма.