Писатели и журналисты требуют от ФСИН сообщить, где Ильдар Дадин

Российские писатели, журналисты и общественные деятели требуют от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщить местонахождение активиста Ильдара Дадина, осужденного по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В открытом обращении, опубликованном на странице писателя Льва Тимофеева в соцсети Фейсбук, подчеркивается, что во ФСИН не отвечают на запросы жены Дадина Анастасии Зотовой.

К обращению присоединились такие писатели и журналисты, как Людмила Улицкая, Виктор Шендрович, Сергей Пархоменко, Александр Подрабинек и Григорий Пасько. В комментариях обращение поддержали многочисленные пользователи соцсети.

В последние дни сообщить о местонахождении Дадина потребовали глава общественного движения "За права человека" Лев Пономарев, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и оппозиционный активист Марк Гальперин, который вышел на Красную площадь с одиночным пикетом.

Анастасия Зотова разместила в своем Твиттере фотокопию ответа ФСИН, в котором говорится, что ведомство не будет уведомлять родственников осужденного о его местонахождении без его письменного заявления.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор нет никакой информации о том, где он находится.