В Москве прошел пикет с требованием сообщить о местонахождении Дадина

Оппозиционный активист Марк Гальперин провел на Красной площади в Москве одиночный пикет с требованием к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщить о местонахождении Ильдара Дадина.

Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить, где находится осужденный, до 9 января. Накануне во ФСИН с требованием рассказать о местонахождении Дадина обратился глава общественного движения "За права человека" Лев Пономарев.