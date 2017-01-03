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В Москве прошел пикет с требованием сообщить о местонахождении Дадина

Ильдар Дадин

Ильдар Дадин

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Оппозиционный активист Марк Гальперин провел на Красной площади в Москве одиночный пикет с требованием к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщить о местонахождении Ильдара Дадина.

Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить, где находится осужденный, до 9 января. Накануне во ФСИН с требованием рассказать о местонахождении Дадина обратился глава общественного движения "За права человека" Лев Пономарев.

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