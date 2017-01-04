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Новости

В Турции на три месяца продлен режим чрезвычайного положения

Солдаты охраняют зал суда, в котором проходит процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции

Солдаты охраняют зал суда, в котором проходит процесс по делу о попытке государственного переворота в Турции

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Парламент Турции продлил еще на три месяца режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки вооруженного переворота 16 июля 2016 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Чрезвычайное положение будет действовать до 20 апреля.

В конце декабря в Турции начались первые судебные процессы по делу о попытке переворота. На скамье подсудимых оказались 29 сотрудников полиции, которых обвиняют в отказе защищать резиденцию президента Турции Реджепа Эрдогана в ночь, когда произошел мятеж.

Всего по делу о попытке переворота задержаны более 40 тысяч человек. Десятки тысяч государственных служащих лишились работы. Закрыто несколько десятков СМИ.

Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской Конвенции в защиту прав человека.

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