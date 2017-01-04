СМИ: в Чечне увольняют родственников участников нападения в Грозном

В Чечне увольняют с работы родственников участников декабрьского нападения на полицейских в Грозном, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания на условиях анонимности рассказали, что работающих членов семей, у которых такая же фамилия, как и у нападавших, увольняют без объяснения причин. Такая практика распространяется не только на мужчин, но и на женщин.

По данным издания, без средств к существованию уже остались десятки человек. Представитель одной из общественных организаций Чечни заявил "Кавказскому узлу", что это очередное проявление "принципа коллективной ответственности, когда преследованию подвергаются семьи преступников.

При нападении в Грозном в ночь на 18 декабря погибли четверо полицейских. Глава Чечни заявил об уничтожении семерых подозреваемых в совершении преступления. Их родственники и знакомые были задержаны, но большинство из них вскоре отпустили.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".