МИД Украины отреагировал на заявление Марин Ле Пен о Крыме

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение высказываниями лидера французской ультраправой партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законности российской аннексии Крыма. В ведомстве заявили, что она проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

3 января Марин Ле Пен заявила, что рефередум, на основании которого произошла аннексия, можно считать законным. По её словам, Крым является неотъемлемой частью России. После этого Служба безопасности Украины пригрозила запретить политику въезд в страну.

16 марта 2014 года жители Крыма под наблюдением российских военных проголосовали на референдуме за присоединение к России. Результаты голосования не признали большинство стран мира, Евросоюз и США ввели в отношении России экономические санкции.