Директор ЦРУ: доклад о хакерских атаках будет посвящен только России

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил во вторник, что все, кто сомневается в участии России во взломе электронной почты Демократической партии США, должны увидеть предстоящий доклад американской разведки до того, как делают выводы. "Подождите и увидете, прежде, чем делать оценки," - отметил глава ЦРУ в выпущенном во вторник в эфир интервью телекомпании Пи-би-эс.

По словам Бреннана, ряд других стран также действует в цифровой сфере и занимается сбором информации для предания ее гласности. "Однако этот доклад фокусируется на том, что делала именно Россия в ходе нынешних выборов в США", - заявил Бреннан.

Директор ЦРУ отказался раскрывать содержание этого доклада, поскольку оно все еще остается закрытым и будет предоставлено президенту и другим, в зависимости от обстоятельств. Этот доклад сосредоточен на том, что конкретно сделала Россия в ходе президентских выборов, подчеркнул Бреннан.

Ранее избранный президент Дональд Трамп выразил сомнения в точности оценок ЦРУ, сравнив их с докладом, который американская разведка сделала перед вторжением в Ирак. Бреннан заявил, что за последние годы были внесены существенные исправления в деятельность американского разведсообщества..

Бреннан сообщил, что в отчете разведки США описана связь основателя Wikileaks австралийца Джулиана Ассанжа с Россией. "Эти вещи затрагиваются в докладе", - сказал глава ЦРУ.

Также Бреннан заявил, что Россия проводит в Сирии политику выженной земли. И Россия использовала своё современное оружие для борьбы с противниками Башара Асада. К сожалению Россия представила всю оппозицию Асаду как террористов для того, чтобы помочь режиму. "В России всегда были большие инвестиции в сирийскую экономику," - подчеркнул он.

Джон Бренна покидает свой пост директора вместе с администрацией президента Обамы. На его мест избранный президент Трамп предложил назначить Майка Помпео - конгрессмена-республиканца от штата Канзас.