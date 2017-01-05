Калининград: со взлетно-посадочной полосы убрали поврежденный А321

Самолет А321, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы калининградского аэропорта Храброво, отбуксировали на стоянку, и он больше не мешает взлетать и садиться другим бортам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы региона Валерия Родина.

Там уточнили, что ситуация с самолетом оказалась неожиданной, и что в этом году будет закуплена техника для предотвращения подобных инцидентов.

Во вторник вечером аэробус А321 авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Калининград из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал. При этом, по словам пассажиров, во время эвакуации в аэропорту не было сотрудников спасательных служб и медиков.

Поврежденный самолет парализовал работу аэропорта почти на сутки. Тягачи для эвакуации А321 с полосы предоставило командование Балтийского флота.