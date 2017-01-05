В Сенате США проходят слушания о вмешательстве российских хакеров

В Сенатском комитете по вопросам вооруженных сил США проходят слушания о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов в США.

Русская служба Радио Свобода ведет лайв-блог трансляции слушаний на своей странице.

Во вступительном слове сенатор Джон Маккейн заявил, что США следует дать эффективный ответ на деятельность президента России Владимира Путина против США, а также стран, соседних России, агрессию против Украины и захват Крыма.

"Не стоит удивляться, что [президент России] Владимир Путин думает, что он может начать все более и более серьезные кибератаки против нашей страны, если он заплатил совсем небольшую цену за вторжение на Украину, за аннексию Крыма, за подрывы демократических ценностей и институтов по всей Европе, и - конечно же - за помощь президенту Сирии Башару саду в убийстве гражданских лиц в Сирии. То же самое верно для Китая, Ирана, Северной Кореи, а также любого другого противника, который в последнее время чувствовал себя смелым, чтобы бросить вызов мировому порядку," - заявил сенатор Джон Маккейн.

Он заявил, что противники США пришли к выводу, что вознаграждение за проведение кибератак на страну перевешивают риски.

Сенатор заявил, что США следует сформировать политику в области кибербезопасности, потому что сейчас "у нас нет никакой политики, никакой стратегии, чтобы противостоять кибератакам."

В своем выступлении сенатор-демократ Джек Рид заявил, что российское правительство не только участвовало во взломе электронной почты Демократической партии, но и распространяло фальшивые новости и в его задачу входило ввести в заблуждение американский народ и подорвать американский демократический процесс.

Высшие должностные лица разведки США говорят, что Россия представляет собой серьезную киберугрозу для "военных, дипломатических, коммерческих и критически важных объектов инфраструктуры."



Директор национальной разведки Джеймс Клэппер и другие высокопоставленные должностные лица разведки заявили, что Кремль взял на себя "более агрессивную линию в киберпространстве" нацеливает свою деятельность на правительственные организации, мозговые центры, политические организации и корпорации.

Клэппер сообщил, что в начале следующей недели разведсообщество подготовит открытый доклад о вмешательстве российских хакеров в избирательный процесс – в дополнение к докладу, который получит президент. "То есть в нем не будут присутствовать данные, представляющие государственную тайну, но в целом он даст представление о том, что известно разведке, и о характере угрозы и проблемы", - заявил он.

В сенатском комитете по делам вооружённым силам, который возглавляет республиканец Джон Маккейн, выступают директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, глава Агентства по национальной безопасности Майк Роджерс и заместитель министра обороны по делам разведки Марсел Леттр.