Испанские каникулы

2016 год должен был стать, по задумке московских чиновников, годом российского туризма в Испании. По этому поводу они с помпой провели в апреле в Мадриде церемонию, на которой утверждали, что поток россиян на испанские пляжи резко возрастет. Однако в итоге Испанию посетило на треть меньше граждан России, чем даже в 2013 году: похоже, зарубежные поездки по-прежнему не по карману большинству россиян. Зато ушедший год можно вполне назвать годом российского криминала в Испании – если иметь в виду количество арестов, уголовных дел и судебных процессов над выходцами из России.

Испанская криминальная хроника с участием россиян касается в основном "отмывания" денег, добытых неправедным путем в России. Она начинается с генерал-полковника полиции Николая Аулова. Он и еще 11 лиц были объявлены в начале мая в международный розыск – за отказ добровольно предстать перед испанским правосудием. Все разыскиваемые фигурируют в деле предпринимателя Геннадия Петрова. Испанцы считают последнего "авторитетом" так называемой Тамбовской преступной группировки. Хесус Мартин Васкес, представитель Союза офицеров полиции Испании:

– Следует напомнить, что господин Петров является членом известной мафиозной группировки. Он "отмыл" в Испании по меньшей мере 56 миллионов евро, используя для этого различные преступные схемы. Речь шла, в основном, о "прокручивании" капиталов через специально созданные финансовые структуры – это способ, обычно применяемый мафией для легализации своих денег.

Что касается Аулова, то о его связях с Петровым свидетельствуют телефонные разговоры, записанные испанскими спецслужбами. Испанцы полагают, что генерал использовал свое служебное положение для незаконного обогащения. В заявке на международный розыск говорится, что Аулов оказывал содействие преступным деяниям Петрова, в частности, оберегал его – за вознаграждение – от российских правоохранителей. Хесус Мартин Васкес считает дело Аулова беспрецедентным, хотя с так называемой "русской мафией" ему и его коллегам приходится бороться не первый год:

– "Русская мафия" уже давно осела в Испании. Ее основное место обитания – средиземноморское побережье. Там мафия действует в течение последних десятилетий и даже в ряде случаев смогла войти в доверие к местной администрации: спонсирует спортивные команды, занимается благотворительностью. Ну а сейчас мы столкнулись с резкой активизацией мафиозных структур из России – речь идет об их подлинном вторжении в Испанию.

Еще одно громкое дело на граждан России было заведено в минувшем июне. Тогда среди прочих испанцы арестовали председателя совета директоров московского Первого клиентского банка Григория Мухина. Он и еще пять арестованных были обвинены в "отмывании" в Испании более 60 миллионов евро. На эти средства они якобы приобрели около двухсот объектов недвижимости. Испанцы наложили также арест на финансовые активы подозреваемых – полторы сотни банковских счетов. Кроме того, у них при обыске было изъято более 100 тысяч евро наличными. Рассказывает журналист газеты АБС, автор книги о русской мафии Пабло Муньос:

– Они приезжают в Испанию под видом бизнесменов – порядочных деловых людей – для вложения капиталов и других легальных сделок. Уголовщиной – грабежами, контролем за проституцией и так далее – эти люди, естественно, в Испании не занимаются. Наша страна для них – это, в первую очередь, плацдарм для "отмывания" капиталов, вывезенных из России. Ведь в последние годы у нас для этого существовали прекрасные условия, особенно в сфере недвижимости. Наше законодательство в области контроля за капиталами было довольно мягким. Таким образом, Испания представлялась россиянам неким финансовым раем.

За "отмывание" капиталов был осужден проживавший на острове Мальорка бывший директор московского ликероводочного завода "Кристалл" Александр Романов. По данным испанской юстиции, он оперировал деньгами московской Таганской ОПГ. Романова приговорили к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы. Кроме того, конфискован принадлежавший ему отель стоимостью более 10 миллионов евро. К разным срокам и штрафам приговорены и 10 его подельников. В ходе следствия испанцы выяснили, что в России у Романова, как и у Геннадия Петрова, был высокопоставленный "друг" – Александр Торшин, зампред Банка России, в прошлом первый заместитель главы Совета Федерации.

Какие конкретно схемы для "отмывания" денег используют выходцы из России? Финансовый эксперт полиции Антонио Дурану Синдреу:

– Как правило, отмыванием капиталов занимаются очень состоятельные лица. Цель – легализация денег, полученных от незаконной деятельности. И не каких-то 100 евро, а многих миллионов. Схемы просты. Надо создать как можно больше фиктивных компаний и постоянно перебрасывать деньги из одной в другую. Это делается, чтобы затруднить работу контролирующих органов, которые попытаются выяснить происхождение того или иного капитала, когда они будут вложены в легальный бизнес. К примеру, вначале открывается компания в Панаме. Почему в Панаме? Потому что это офшорная зона, гарантирующая тайну капиталовложений. Для надежности одновременно создаются компании и в других офшорах, например, на Багамских островах и в Андорре. И наконец, последний этап "отмывания" – создание акционерной компании непосредственно в Испании – для вкладывания уже "прокрученных" через офшоры денег в легальный бизнес, к примеру, в недвижимость. Обнаружить происхождение денег и их подлинного хозяина при такой схеме крайне сложно.

Следственные органы Испании полагают, что похожая схема с офшорами применялась еще одним известным в России лицом – отставным генералом Виктором Канайкиным, лауреатом Государственной премии, гендиректором "Спецнефтегаза". Против него минувшим летом в Испании тоже было возбуждено уголовное дело. Считается, что в испанский бизнес – в основном в строительство – он вложил не менее 56 миллионов евро. Впрочем, Канайкин, как и Аулов, оказался для испанского правосудия недосягаемым. Известно, что Россия "своих" иностранным судам не выдает. И за деяния лауреата держит ответ его предполагаемое подставное лицо – некто Андрей Петров. Последний, до того как стать "инвестором", работал вышибалой в дискотеке, жарил в забегаловке пончики и занимался частным извозом в средиземноморском городке Льорет-де-Мар. Оформлять свой бизнес на подставные лица, по утверждению Антонио Дурана Синдреу, один из приемов высокопоставленных россиян:

– Чтобы скрыть владельца и затруднить деятельность правоохранительных органов, компания оформляется в Испании на подставное лицо. Обычно речь идет о каком-то неимущем, готовом на все человеке, которому нечего терять. Он формально становится владельцем иногда десятков предприятий, оставаясь, разумеется, при этом всего лишь подставным лицом.

Подобными лицами считают испанские следователи и двух выходцев из постсоветских стран с французскими паспортами и фамилиями, переделанными на французский манер. Речь идет о Роберте Гаспаре и Роберте Мани. Они возводили на южном побережье Испании в районе города-курорта Марбелья целый коттеджный поселок, а также финансировали 25 компаний – букмекерские конторы, охранные и даже продюсерские фирмы, готовившие телепродукцию. Процесс по делу об отмывании миллионов евро должен был начаться в 2016 году, но его отложили – для дополнительного расследования – до марта 2017 года. Следователи утверждают, что подозреваемые отмывали деньги "русской мафии", хотя до суда отказываются называть подлинных владельцев этих средств. Кроме того, к делу оказался причастным мэр поселка Касарес Хуан Санчес, выделявший Гаспару и Мани за взятки земельные участки под застройку. Подобный факт – связь российских дельцов с коррумпированными властными структурами – особо беспокоит испанскую общественность. Говорит известный юрист, в прошлом следователь по особо важным делам Бальтасар Гарсон:

– Организованная преступность, как известно, захватила важные позиции в мире. Преступные организации внедрились в легальный бизнес и в государственные структуры. Этому явлению сопутствует коррупция и деградация общества. Мафия проникает в структуры государства, чтобы нарушать нормы и законы, существующие в нашем обществе.

Случай с мэром поселка Касарес – не единственный пример подкупа россиянами представителей местной администрации. По статье о коррупции был, к примеру, привлечен к суду мэр Льорет-де-Мар Хавьер Креспо, бравший взятки от Андрея Петрова.