Россия обжаловала компенсацию для "узника Болотной" Белоусова

Россия обжаловала решение Европейского суда по правам человека о присуждении компенсации Ярославу Белоусову, осужденному по так называемому "Болотному делу". Об этом в четверг сообщил агентству РАПСИ адвокат Дмитрий Аграновский.

Он уточнил, что жалоба российской стороны была подана в последний день, когда решение ЕСПЧ уже должно было вступить в силу.

В начале октября суд в Страсбурге частично удовлетворил жалобу Белоусова на нарушение прав в ходе содержания под стражей и присудил ему компенсацию в размере двенадцати с половиной тысяч евро.

Студент МГУ Ярослав Белоусов был в 2014 году приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы. Он уже вышел на свободу.

Власти России считают события на Болотной площади 6 мая 2012 года массовыми беспорядками. По обвинению в участии в них к ответственности привлекались более 30 человек. Некоторые из них были амнистированы, другие уже отбыли наказание.