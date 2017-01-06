Петербург: задержанного дальнобойщика оставили в ОВД до суда

Дальнобойщика Александра Макарова, задержанного накануне во время акции протеста в Петербурге, оставили на ночь в отделении полиции, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Динара Идрисова.

Он уточнил, что Макарова обвиняют в блокировании транспортных коммуникаций и неподчинении сотрудникам полиции.

Накануне дальнобойщики на 10 грузовиках перекрыли почти все пункты оплаты Западного скоростного диаметра (ЗСД) – недавно открытой магистрали, связывающей север и юг Петербурга. Они выступили против платы за проезд по дороге, которая была построена на бюджетные деньги. Александр Макаров был задержан в конце акции.