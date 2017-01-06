Полиция Австрии расследует домогательства в новогоднюю ночь

Полиция Австрии создала специальную группу для расследования сексуальных домогательств в центре города Инсбрука в новогоднюю ночь. Всего в полицию обратились 19 женщин с жалобами на нападения со стороны группы из нескольких иностранцев из Азии или Северной Африки.

Полиция проводит обыски в приютах для беженцев по всему региону. Некоторые нападения были зафиксированы на камеры видеонаблюдения, но из-за низкой освещённости пока не удалось установить личности нападавших.

В начале 2016 года в полицию немецкого города Кёльна поступили более тысячи заявлений о домогательствах, грабежах и изнасилованиях в новогоднюю ночь. По описаниям пострадавших, нападавшие были выходцами из Южной Азии или Северной Африки. Подобные инцидены произошли и в других городах Германии.