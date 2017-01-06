Власти Турции сообщили о предотвращении теракта в Измире

Власти Турции заявили о предотвращении теракта в Измире. После перестрелки в четверг в городе нашли оружие: автоматы Калашникова, ручные гранаты и боеприпасы для ручных гранатомётов.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, благодаря мерам, которые приняли службы безопасности, удалось предотвратить "большую катастрофу". Его заместитель, Вейси Кайнак, отметил, что эти нападения не остановят военные действия Турции в Сирии и Ираке.

В четверг в Измире произошла перестрелка между вооруженными людьми и полицией, был взорван автомобиль — два человека погибли, пятеро были ранены. Полиция застрелила двоих нападавших, ведутся поиски еще одного подозреваемого. В рамках расследования задержаны 18 человек, турецкие власти подозревают в совершении нападения курдских сепаратистов.

В Измире также прошли задержания подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула, который произошел в первые часы Нового года. Погибли 39 человек.