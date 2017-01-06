Защита требует вернуть гражданке Узбекистана изъятую полицией дочь

Защита гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой, у которой изъяли годовалую дочь, просит прокуратуру отменить акт о беспризорности, составленный полицейскими. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат и правозащитник Бахром Исмаилов.

Он уточнил, что Мамасаидовой уже оформили документы, удостоверяющие личность. Это стало возможным после того, как в ситуацию вмешалось посольство Узбекистана.

Ребенок в настоящее время находится в первой городской больнице. Матери не разрешают общаться с девочкой из-за акта об изъятии.

Адвокат рассказал, что 25 декабря квартиру, в которой проживала женщина, ограбили неизвестные, которые, помимо прочего, забрали ее паспорт и документы на ребенка. Прибывшие на следующий день полицейские отвезли Мамасаидову в отделение, где она провела трое суток, а ребенка забрали. Потом женщину отправили в суд, который отказался рассматривать ее дело в связи с нарушением со стороны полиции.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что необходимо предпринять все необходимое, чтобы женщине вернули ее дочь, а изъятие назвала "крайней мерой".