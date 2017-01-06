Президент Филиппин заявил о намерении стать союзником России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в пятницу о намерении сделать Россию своим новым союзником после ухудшения отношений с США.

В тот же день в столице Филиппин Маниле находились российские военные корабли с четырехдневным визитом — как сообщает агентство Reuters, первым в истории двух стран. Официальный визит Дутерте в Россию запланирован на апрель.

В декабре Дутерте отправил своих министров в Москву для обсуждения поставок вооружения на Филиппины после того, как США заблокировали сделку на 26 тысяч штурмовых винтовок.

Отношения между США и Филиппинами ухудшились из-за критики президента США Барака Обамы в адрес кампании Дутерте по борьбе с наркотиками. На это президент Филиппин заявил, что его страна уже не колония и призвал проявлять уважение.

Дутерте вступил в должность главы государства летом 2016 года, пообещав искоренить наркоторговлю в стране. За последние месяцы в ходе внесудебных расправ в стране были убиты более пяти тысяч человек, предположительно связанных с торговлей наркотиками.