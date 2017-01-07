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Новости

Теракт в Стамбуле совершил гражданин Узбекистана, считает полиция

Прощание с жертвами теракта, совершённого в Стамбуле в новогоднюю ночь

Прощание с жертвами теракта, совершённого в Стамбуле в новогоднюю ночь

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По данным турецкой полиции, теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь совершил гражданин Узбекистана Абдулгадир Машарипов по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан. Об этом пишет издание Daily Sabah. Следствие также установило, что нападавший, сделал 180 выстрелов, после чего скрылся через помещение кухни клуба.

Ранее сообщалось, что в массовом убийстве подозревается выходец из Узбекистана или Киргизии. Вскоре были опубликованы копии документов на имя гражданина Киргизии, которого следствие называло предполагаемым террористом. Сам он заявил, что не был в Турции в момент нападения на посетителей ночного клуба. Позднее спецслужбы Киргизии подтвердили его непричастность к нападению.

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