Патриарх Кирилл: протест в искусстве "не должен быть радикальным"

Провокационные изображения, оскорбляющие чувства верующих, нельзя считать произведениями искусства, с вандализмом и провокациями в искусстве необходимо бороться. С таким заявлением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в интервью телеканалу "Россия-1" в день Рождества, который отмечался 7 января многими православными.

Патриарх Кирилл высказал мнение, что способы протеста в искусстве не должны быть радикальными. Напротив, по его словам, творчество и культура должны "возвышать человеческую личность". Кирилл посетовал на то, что, как он выразился, многие современные произведения "превращают человека в зверя, раскрепощают инстинкт и поощряют самые гнусные проявления человеческой природы".