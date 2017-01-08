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Новости

Стрелявшему в аэропорту во Флориде грозит смертная казнь

Взлетно-посадочная полоса аэропорта города Форт-Лодердейл

Взлетно-посадочная полоса аэропорта города Форт-Лодердейл

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Федеральная прокуратура США предъявила обвинения в убийстве ветерану войны в Ираке Эстебану Сантьяго, устроившему в пятницу стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде. Преступнику грозит смертная казнь.

Полиция выясняет мотивы нападавшего. Родственники арестованного сообщают, что после возвращения из Ирака у него появились проблемы с психическим здоровьем. Сантьяго утверждал, что его сознание контролируют спецслужбы США. Проверка органов безопасности в конце 2016 года не выявила у мужчины серьёзных отклонений.

В пятницу 26-летний выходец из Пуэрто-Рико Эстебан Сантьяго, прилетевший рейсом из Аляски, открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа. Погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Нападавший провёз оружие в чемодане в багажном отделении.

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