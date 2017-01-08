Главный редактор "Кавказского узла" потребовал объяснений от Даудова

Главный редактор интернет-издания "Кавказский узел" Григорий Шведов потребовал от спикера парламента Чечни Магомеда Даудова объяснений поста в социальной сети "Инстаграм", в которой СМИ усмотрели угрозы в адрес журналиста.

Даудов использует слово "Швед" с прописной буквы и выражение "развязать кавказский узел", что, как отмечает сайт "Кавказ.Реалии", указывает на угрозы в адрес главного редактора "Кавказского узла". Григорий Шведов подчеркнул, что действия Даудова – прямые угрозы не только в его адрес, но и в отношении всех настоящих журналистов. По словам Шведова, в настоящее время юристы проверяют инцидент на наличие состава преступления.

Издание "Кавказские узел" сообщает о нарушениях прав человека в регионе, включая преследования со стороны властей Чечни. В сентябре 2016 года журналист издания Жалауди Гериев был осужден на три года колонии за хранение наркотиков. "Кавказский узел" назвал дело сфабрикованным.