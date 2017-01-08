Бернс: новой администрации США не следует обманываться насчет России

Бывший посол США в России и в недавнем прошлом первый заместитель госсекретаря США Билл Бернс заявил, что "отношения США и России на обозримую перспективу останутся конкуретными, если не сказать, враждебными". Об этом говорится в статье, опубликованной в New York Times, которую написал Бернс, ныне занимающий пост президента "мозгового центра" Фонд Карнеги в Вашингтоне.

"Соблазнительно думать", - пишет Бернс, "будто обоюдные симпатии наших руководителей и искусство ведения переговоров достаточны, чтобы придти к комплексному соглашению. Это иллюзия. Достижению всесторонней договоренности препятствуют два обстоятельства: первое — это то, что Путину ради сохранения своего репрессивного режима необходим внешний враг. Второе — его убежденность в том, что оптимальный способ восстановления величия России состоит в подрыве мирового порядка, созданного Соединенными Штатами на основе общезападных ценностей и институтов". "В этой ситуации", подчеркивает автор, "не имеет никакого смысла приуменьшать значение вмешательства России в избирательный процесс в Америке".

Что касается Соединенных Штатов, то Бернс подвергает критике свою страну в проведении непоследовательной политики, которая колебалась в широком диапазоне от желания выстраивать прочное партнерство с Россией до попыток низвести ее до уровня региональной державы, переживающей необратимый закат своего былого могущества.

Бернс дает четыре совета следующей американской администрации: сохранить, а при необходимости, и расширить санкции, введенные Обамой в ответ на хакерские нападения, памятуя о том, что в 2017 году объектами кибератак могут стать демократические выборные структуры в Западной Европе; заверить европейских союзников в непоколебимой преданности Соединенных Штатов атлантическому партнерству и НАТО, в частности; помочь руководителям Украины построить эффективную демократию, чему Россия пытается воспрепятствовать. И, наконец, не тешить себя пустыми надеждами на замирение с Россией за счет создания единого фронта в борьбе с исламским экстремизмом или "стратегического сдерживания" Китая.

Билл Бернс занимал пост посла США в Москве с 2005 по 2008 год, а затем был первым заместителем главы американского дипломатического ведомства.