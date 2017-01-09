В США назвали победителей кинопремии "Золотой глобус"

Фильм "Лунный свет" американского режиссера Барри Дженкинса стала лауреатом премии "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма". Об этом было объявлено в ходе 74-ой торжественной церемонии вручения наград кинопремии, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" - история о романе молодой актрисы и пианиста — оказался лидером по числу номинаций на премию "Золотой глобус" в этом году. Картина Дэмьена Шазелла победила в семи номинациях "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер", "Лучшая песня" и "Лучший саундтрек к фильму".Исполнители главных ролейЭмма Стоун и Райан Гослинг получили "Золотой глобус" за лучшие женскую и мужскую роли в комедии или мюзикле.

Фильм "Корона" о жизни британской королевской семьи получил эту престижную премию в номинации лучший драматический сериал. Британская киноактриса Клэр Фой получила "Золотой глобус" за исполнение в этом фильме роли молодой Елизаветы II.

Лучшей актрисой второго плана за работу в фильме "Ограды" признана Виола Дэвис, а лучшим актером второго плана — Аарон Тейлор-Джонсон за триллер "Под покровом ночи".

"Зверополис" получил "Золотой глобус" как лучшая анимация, а лучшей иностранной работой признан французский фильм "Она" режиссера Пола Верховена.

В этой категории были представлены работы российскихрежиссеров "Рай" Андрея Кончаловского, "Ученик" Кирилла Серебренникова и "Мой убийца" Костаса Марсана, но они не вошли в число претендентов.

Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года. Ее присуждает Ассоциация иностранной прессы, в которую входят примерно 90 международных журналистов, работающих в Голливуде. Считается, что победители "Золотого глобуса" являются наиболее вероятными претендентами на награду Американской киноакадемии – премию "Оскар".