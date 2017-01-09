СМИ: родных участников нападения в Грозном заставили выйти на митинг

Родственники убитых в Грозном участников нападения на полицейских в декабре 2016 года рассказали, что их заставили выйти на митинг против запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает "Кавказский узел" со слов одного из родственников. Кто приказал родным убитых прийти на мероприятие, в публикации не уточняется.

"Нам заявили, что к 11 часам дня в воскресенье необходимо быть в центре Грозного, с членами семей и представителями тейпов", – сказал собеседник издания.

8 января в митинге в центре Грозного, по данным государственного агентства "Грозный-информ", участвовали несколько тысяч человек. Инициаторами акции выступили родители, чьи дети завербованы в ряды ИГ, говорится в сообщении. Участники митинга сожгли портреты лидера террористической группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Нападение на полицейских в Грозном произошло вечером 18 декабря. Были убиты семеро нападавших и четверо полицейских. По данным "Кавказского узла", троих раненых участников нападения убили в больнице. Власти Чечни это отрицают.

СМИ сообщали о массовых задержаниях родственников участников нападения, а также об их увольнении с работы.

Ответственность за декабрьское нападение на полицейских в Грозном взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".