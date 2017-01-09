Власти Франции опасаются кибератак во время выборов президента

Франция в 2016 году отразила около 24 тысяч хакерских атак на оборонные объекты из-за границы, в этом году власти страны опасаются кибератак во время избирательной кампании перед президентскими выборами. Об этом заявил французский министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.

По словам министра, число кибератак на Францию с каждым годом растет. Оборонное ведомство страны создаст командование кибероперациями, в рамках которого с иностранными хакерами будут бороться более двух с половиной тысяч кибервоенных.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин. В Кремле эти обвинения отвергли.

Президентские выборы во Франции состоятся весной 2017 года.