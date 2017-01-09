В Израиле задержали 9 человек при расследовании наезда грузовика

Полиция Израиля задержала девять человек в рамках расследования теракта в Иерусалиме, жертвами которого стали четыре человека. Как сообщает агентство Associated Press, среди задержанных — пять родственников главного подозреваемого.

В воскресенье в центре Иерусалима грузовик въехал в военных, которые выходили из автобуса. Погибли 4 человека, не менее 15 ранены. Солдаты сразу открыли огонь. Нападавший был убит на месте.

Власти Израиля назвали произошедшее терактом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил, что нападавший был связан с экстремистской группировкой "Исламское государство", деятельность которой запрещена в ряде стран, включая Россию.

По его словам, воскрестный теракт схож с более ранними нападениями, в которых использовались грузовики, — 14 июля 2016 года в Ницце, Франция, и 19 декабря 2016 года в Берлине, Германия.