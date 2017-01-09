Песков назвал доклад о российских кибератаках "непрофессиональным"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что открытая версия доклада о российских кибератаках на США подготовлена непрофессионально и не содержит доказательств вмешательства Кремля в выборы.

Песков назвал доклад американских спецслужб "охотой на ведьм" и выразил надежду, что США будут руководствоваться, как он выразился, "трезвыми подходами", ориентированными на диалог. Песков также аннонсировал встречу президента Владимира Путина с избранным главой США Дональдом Трампом после его инаугурации. Пресс-секретарь отметил, что любые контакты будут выстраиваться крайне осторожно, поскольку речь идёт о напряжённой фазе отношений двух стран.

6 января американские спецслужбы представили доклад, в котором Россия обвиняется во вмешательстве в президентские выборы в США при помощи хакеров и СМИ. Разведывательное сообщество пришло к выводу, что распоряжение о проведении кибератак отдал лично президент России Владимир Путин.

В документе подчеркивается, что действия Москвы были направлены на помощь избранному президенту США Дональду Трампу и дискредитацию его соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон. В Кремле эти обвинения отвергли.