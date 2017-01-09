Суд оштрафовал защитников парка Кусково

Перовский суд Москвы рассмотрел дела активистов, выступающих против вырубки деревьев под строительство трассы в усадьбе Кусково. С 28 по 29 декабря полиция задержала в парке 14 человек, в том числе корреспондента телеканала "Дождь". Заседание по одному из задержанных перенесено, остальные оштрафованы за "неповиновение законным требованиям сотрудников полиции". По словам активистов, суд отклонил ходатайства о допросе свидетелей, а некоторые дела рассматривал без адвокатов. Тележурналистам снимать в зале суда запретили.