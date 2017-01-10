СМИ: Минтранс хочет ужесточить наказание за неоплату по "Платону"

Министерство транспорта России по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича подготовит поправки, ужесточающие наказание за неоплату проезда грузовиков по системе "Платон". Об этом во вторник сообщает "Коммерсантъ". В ведомстве подтвердили разработку законопроекта.

По нынешним правилам, владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки, сумма которого составляет 5 тысяч рублей. Если поправки к кодексу вступят в силу, владельцы грузовиков будут получать столько уведомлений в день, сколько раз автоматическая камера зафиксировала нарушение.

В профильном комитете Госдумы "Коммерсанту" заявили, что не поддержат документ.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам" большегрузными фурами. Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране.

Водители возмущены также тем, что сбором денег занимается частная компания сына бизнесмена Аркадия Ротенберга, близкого друга президента России Владимира Путина.

За 2016 год через "Платон" дорожный фонд Минтранса получил более 16 миллиардов рублей.