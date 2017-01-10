В Москве суд продлил домашний арест Улюкаева до 15 апреля

Басманный суд Москвы до 15 апреля продлил срок домашнего ареста бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Также был продлен срок следствия по делу – до 15 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".

Следователь Роман Нестеров во вторник заявил, что показания против Улюкаева дали, в частности, его бывшие подчиненные и сотрудники Росимущества. Суд назначил проведение экспертизы представленных обвинением записей разговоров фигурантов дела.

Сам экс-министр на заседании суда просил отпустить его под подписку о невыезде. Улюкаев заявил, что он не может скрыться, поскольку у него изъяли заграничный паспорт. Свидетелям, по его словам, он угрожать "не собирается".

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в офисе "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Улюкаев отрицает вину. После задержания президент отстранил министра от должности.