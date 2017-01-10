Идет война гибридная

Один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин обнародовал на днях свой новый доклад "Гибридная агрессия" Кремля" о войне РФ в Украине.

Что происходит в Донбассе, на оккупированных и аннексированных территориях Украины? Какую политику ведет путинский режим? Чего можно ждать в связи с приходом на пост президента США Дональда Трампа?

Обсудят с Ильей Яшиным политолог Игорь Клямкин и украинский журналист Роман Цимбалюк.

Ведет передачу Михаил Соколов.