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Идет война гибридная

Илья Яшин

Илья Яшин

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Доклад об агрессии РФ в Украине обсудят его автор Илья Яшин, Игорь Клямкин, Роман Цимбалюк

Один из лидеров движения "Солидарность" Илья Яшин обнародовал на днях свой новый доклад "Гибридная агрессия" Кремля" о войне РФ в Украине.

Что происходит в Донбассе, на оккупированных и аннексированных территориях Украины? Какую политику ведет путинский режим? Чего можно ждать в связи с приходом на пост президента США Дональда Трампа?

Обсудят с Ильей Яшиным политолог Игорь Клямкин и украинский журналист Роман Цимбалюк.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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