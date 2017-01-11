В последние дни пребывания в Белом доме администрации Барака Обамы многие российские публицисты взялись подводить внешнеполитические итоги деятельности уходящего президента США, особенно в части его отношений с Россией. Особой критике подвергаются последние шаги, в частности санкции и высылка российских дипломатов. Приятного в этом, конечно, мало. Но что делать – кто сеет ветер, тот всем известно что пожинает. В прошлом администрация США, несомненно, допускала ошибки в период своего пребывания у власти (кстати, в самих США Обаму чаще всего критиковали за мягкотелость), но тональность некоторых российских СМИ сейчас больше похожа на попытку плюнуть в спину, чем провести доброжелательный анализ или оценить факты.

Иногда складывается впечатление, что санкции и прочие неприятные для России акции были не ответной мерой, а прихотью антироссийски настроенного президента США, который не понимает, как устроен мир, и не отдает себе отчета в том, что если население некоторых стран хочет жить в условиях средневековой диктатуры и мракобесия, то не надо ему (этому населению) препятствовать.

Ожидать особой любви президента Барака Обамы к российским порядкам, вообще говоря, довольно трудно. Его первый опыт приобщения к российской действительности в 2005 году оказался, мягко говоря, неудачным. Когда в аэропорту города Перми американский спецборт с сенаторами Обамой и Лугаром был задержан для досмотра, будущему президенту США пришлось провести несколько часов на диване в зале ожидания. Обама и Ричард Лугар прилетели в Пермь, чтобы осмотреть завод по уничтожению химического оружия, который финансировался на деньги американских налогоплательщиков по программе Нанна – Лугара. Обама поспал на диванчике, почитал, пока российские пограничники бодались с представителями посольства США по поводу экстерриториального статуса американского военного самолета, на котором прилетели сенаторы. Но сенатор Обама обиды не затаил, а делал то, что должно. И тогда, когда стал президентом – всячески старался замириться с Россией.

Особенно забавно читать критику действий Обамы насчет того, что в начале своего президентства он сделал ставку на президента России Дмитрия Медведева и стремился развивать с ним отношения, а премьер-министра Владимира Путина игнорировал, а то и вовсе (страшно представить себе) критиковал, как представителя сил прошлого. Действительно, Медведев на президентском посту говорил о модернизации, десталинизации, о том, что свобода лучше, чем несвобода. Излагал идеи, вполне соответствовавшие передовым взглядам Обамы и его видению мира. На кого же еще мог ставить американский президент, стремившийся к светлому будущему и не пытавшийся погрузить мир в беспросветный мрак? Кстати, некоторые российские американисты делают вид, что позабыли, как Обама во время своего визита в Москву в 2009 году посетил резиденцию премьер-министра в Ново-Огареве, где его потчевали чаем из самовара, раскочегаренного сапогом, и лекцией о вреде распространения демократии.

Подписание в Праге в 2010 году договора СНВ-III с Россией стало подтверждением того, что идею безъядерного мира, которая многим и в США кажется утопической, все-таки можно реализовать малыми шагами. Трудно себе представить, чтобы молодой и передовой президент США, который был избран не столько из-за приписываемой американскому обществу политкорректности, сколько из-за ожидания мира, из-за усталости от войны в Ираке и Афганистане, стал бы без разбора бомбить Дамаск, чтобы выкурить оттуда Башара Асада. Наверное, именно так российские публицисты представляли бы себе "сильного хозяина Белого дома". Или – чтобы американский лидер принял как должное, что дорогих россиян устраивает зажим оппозиции, растаптывание демократических свобод, политические убийства и построение полицейского государства. Не говоря уже о том, что они восторженно будут приветствовать оттяпывание у соседа лакомого куска земли, в какой-то момент показавшегося бесхозным.

Обама пришел в Белый дом как миротворец, который хотел исправить казавшиеся тогда безнадежно испорченными отношения с Россией после войны в Грузии. Тогда, в 2008 году, немыслимо было представить себе, до какой глубины падения могут рухнуть связи между Россией и США в 2016 году, тщательно выстраивавшиеся усилиями многих людей в 1990-е годы. Сегодня от достижений тех лет не осталось практически ничего – кроме сотрудничества в космосе и торговли камчатскими крабами. Отмена совместных проектов в области экологии, здравоохранения, сотрудничества правоохранительных и контрнаркотических органов, закрытие Американского центра в Москве и "американских уголков" в областных и краевых библиотеках, свертывания программ изучения английского языка и многое другое произошло не по вине администрации Обамы, а по вине тех, кто патологически боится "оранжевой революции", подпитываемой в их воображении из Вашингтонского обкома, тех, кто нуждается во внешнем враге, чтобы оправдывать легитимность режима.

Накануне визита президента России Дмитрия Медведева в Вашингтон в июне 2010 года Обама был занят выяснением отношений со своими генералами. Несмотря на это, он нашел время, чтобы ответить на письменные вопросы информационного агентства "Интерфакс", корреспондентом которого в США я тогда работал. Сейчас тщетно искать на сайте "Интерфакса" это интервью, некогда ставшее достижением агентства и считавшееся его гордостью. Суть послания Обамы к россиянам сводилась к тому, что нужно перестать играть в игру с нулевым результатом, лучше применить подход, от которого выигрывал бы каждый. Кто может осудить такой подход? Только безмерный циник и лицемер.

Понятно, что американский лидер всегда будет на стороне сил, стремящихся к свободе

С уходом Медведева с поста президента дела в российско-американских отношениях пошли совсем плохо. Нового американского посла в Москве, присланного лично Обамой, автора так называемой "перезагрузки", интеллектуала, но не дипломата Майкла Макфола, встретили как специалиста по распространению демократии и "оранжевым революциям" и устроили на него практически открытые гонения. Каждый его шаг сопровождался так называемыми журналистами из НТВ, а водителя даже отправили в кутузку за вымышленное нарушение. Как сказал мне один американский дипломат, даже по московским меркам то, как повели себя с Макфолом, было явным перебором. Излишне говорить об открытых преследованиях, которым российские спецслужбы подвергли российских сотрудников посольства США в Москве.

Обама не приехал на открытие Олимпиады в Сочи, чем вызвал немалое недовольство в Москве. В Киеве уже вовсю полыхал Майдан, который в Кремле любят назвать "инспирированным странами Запада государственным переворотом", а в Москве шел зажим мнимых "иностранных агентов" и неправительственных организаций. Понятно, что американский лидер всегда будет на стороне сил, стремящихся к свободе, особенно под нажимом такого влиятельного лобби, как украинское. Белый дом определил вице-президента Джозефа Байдена в качестве куратора реформ на Украине, и известный полемист и католик не отходил от телефона, по которому говорил с президентом Порошенко, несколько раз прилетал в Киев, чтобы увещевать украинских политиков покончить с коррупцией.

Почему-то российские публицисты имеют тенденцию забывать, что санкции появились не по прихоти Обамы, а были, как теперь говорят в России, "ответкой" на аннексию Крыма, кровавую баню, устроенную в Донбассе, бесконечные попытки подорвать демократический процесс на Украине, разодрать страну на части. Даже в этих условиях президент Обама старался поддержать отношения с Кремлем и не допустить полного разрыва, который предрекали многие. Он отказался поставлять так называемое летальное оружие на Украину, к чему его призывали. Если вспомнить сообщения пресс-службы Кремля о бесконечных телефонных разговорах Путина и Обамы (больше напоминавших диалоги жителей разных планет – особенно в части выполнения Минских соглашений), они неизменно сопровождались припиской "телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны". Такая приписка предполагала понимание: мол, мы им (американцам) нужнее, чем они нам. Обычная логика кухни в коммунальной квартире, которая чикагскому миротворцу не очень была присуща.

Но самое интересное, что же теперь будет дальше? Придет Дональд Трамп и все отменит? Возможно. В Израиле, где, как известно, Обаму не любили и считали пособником арабов, уже задумались о том, а что будет, если избранный президент, провозглашающий себя другом Тель-Авива, отменит рождавшееся в муках соглашение о ядерной программе Ирана? Не приведет ли это к росту ядерных амбиций Ирана и возобновлению угрозы атомной войны против государства Израиль, право на существование которого исключали некоторые деятели в Тегеране?

Движущей силой политики президента Обамы было желание сделать мир более безопасным и мирным. Иногда его подход казался наивным и прекраснодушным, но вот чего у него не отнимешь – он стремился к примирению, как это произошло с Кубой, и к лучшему будущему. И не его вина в том, что мир состоял из политиканов и "законно избранных" диктаторов, которые играли по другим правилам. Словом, есть основания полагать, что внешнеполитическое наследие Обамы будет со временем оценено со знаком плюс, а не со знаком минус.

Петр Черемушкин – журналист Радио Свобода