Навальный будет представлять в ЕСПЧ интересы Носика и Кунгурова

Российский оппозиционер Алексей Навальный будет представлять в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) интересы блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова.

Они обжалуют нарушение своих прав в связи с незаконным – по их мнению – уголовным преследованием.

Носик был оштрафован судом на 300 тысяч рублей за пост "Стереть Сирию с лица Земли", в котором призвал усилить российские бомбардировки.

Кунгуров же получил два с половиной года лишения свободы за статью "Кого бомбят путинские соколы", в которой выразил ровно противоположную точку зрения.

Алексей Навальный повторил, что будет участвовать в выборах президента в 2018 году, чтобы в случае победы немедленно отменить статью 282 Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды, а также освободить всех политзаключенных.