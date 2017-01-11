Полтавченко: вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решён

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). "Вопрос решен", - цитирует ТАСС слова чиновника.

Дальнейшее содержание собора будет вестись за счет РПЦ. В то же время, по словам губернатора, собор сохранит музейные функции. Доступ посетителей туда ограничиваться не будет, пообещал Полтавченко.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отметил, что процесс передачи собора может потребовать месяцы, так как он находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится множество музейных объектов.

В понедельник Фонтанка.Ру со ссылкой на источники сообщила, что губернатор Полтавченко поручил до конца 2017 года передать Исаакиевский собор РПЦ. Оппозиционные депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили вынести этот вопрос на городской референдум.

Сейчас Исаакиевский собор имеет статус музея, однако с 1991 года в нем практически ежедневно проводятся богослужения. С 2012 года храм является собственностью города. Ранее губернатор Петербурга отказывался вернуть собор РПЦ, ссылаясь на то, что он приносит городу прибыль.